Kadınlara Mahsus’tan Ses Getiren Tanıtım

17 Şubat’ta vizyona girecek Kadınlara Mahsus filmi için çok özel bir farkındalık çalışmasına imza atıldı. Başrol oyuncularının “kadına yönelik şiddet”e dikkat çektiği mini teaser’lar sosyal medyada büyük ses getirdi. Yapımcılığını Limit Yapım’ın, yönetmenliğini Serdar Akar’ın üstlendiği, merakla beklenen Kadınlara Mahsus filminin çekimleri tamamlandı. Senaryosunu Nergis Otluoğlu Akoğlu’nun yazdığı film için ünlü oyuncular Melisa Aslı Pamuk, Şebnem Sönmez, Başak Parlak, Ceyda Düvenci, Aslı Tandoğan, Elifcan Ongurlar, Müjde Uzman, Merve Çağıran, Ertan Saban, Yurdaer Okur ve Halil İbrahim Yılmaz kamera karşısına geçti.