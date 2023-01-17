Alberto Rodriguez’in yönettiği ve Miguel Herran, Javier Gutierrez, Fernando Tejero ile Jesus Carroza’nın oynadığı Mahkum 77 (Modelo 77), 14 Nisan 2023’de Özen Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Genç bir muhasebeci olan Manuel iftiraya uğrar ve işlemediği bir suçtan dolayı hapishaneye atılır. Beklenmedik bir şekilde 20 yıl ceza ile karşı karşıya kalır. 1976/78 yılları La Transicion diye adlandırılan demokrasiye geçiş ve İspanyol tarihinin rejim değişikliğini kapsayan bir dönemidir. Hapishanelerde uygulanan orantısız güç ve işkenceler yüzünden Manuel, mahkûmların sisteme karşı mücadele hareketinin lideri konumuna yükselir.