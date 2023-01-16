TRT Ortak Yapımı Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa Gişede Lider

TRT ortak yapımı Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa filmine, seyircilerin yoğun ilgisi devam ediyor. Vizyona girdiği 06 Ocak Cuma itibarıyla 2023’ün en iyi açılış yapan filmi ve 2023’ün en iyi açılış yapan animasyon filmi olan yapım, vizyondaki ikinci haftasında toplam 906 bin kişi tarafından izlenerek zirvedeki liderliğini sürdürdü. Hem yetişkinlerin hem de minik izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan film, sinema sektörüne doping etkisi yarattı.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.