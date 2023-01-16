42. İstanbul Film Festivali Ulusal Kısa Film Yarışması Jürisi Belirlendi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 07 – 18 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak 42. İstanbul Film Festivali’nde Ulusal Kısa Film Yarışma filmlerini değerlendirecek olan jüri üyeleri belirlendi. Yarışması jürisinde yönetmen Volkan Güney Eker, yönetmen ve çizgi roman sanatçısı Yorgos Goussis ve yönetmen Aylin Kızıl yer alacak. Ulusal Kısa Film Yarışması, İstanbul Film Festivali tarafından kısa film yapımını özendirmek, bu alanda gelişimi desteklemek ve nitelikli kısa filmleri izleyiciyle buluşturmak amacıyla düzenleniyor. Jürinin seçtiği En İyi Kısa Film, Anadolu Efes tarafından 20.000 TL ile ödüllendirilecek.

Basın Bülteni

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Aylin Kızıl



Volkan Güney Eker



Yorgos Goussis

