Sevda Mecburi İstikamet, 06 Ocak Cuma Günü Sinemalarda

Orchestra Content’in heyecanla beklenen projesi, Çağan Irmak imzalı Sevda Mecburi İstikamet sinemalardaki yerini almak için gün sayıyor.

Film izleyiciyi geçmişten bugüne uzanan bir yolculuğa çıkarırken, Selçuk Yöntem’in hayat verdiği Selim Erensoylu’nun babalıkla yeniden tanışma serüvenini anlatıyor. Selin Şekerci’nin karakteri Suna’nın anne ve babası ile bir zaman yolculuğuna çıktığı hikâye, izleyiciyi derinden etkileyecek. Geçmişin hüzünlü anıları ile yüreklere dokunacak olan film, finaliyle kalpleri ısıtacak. Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği filmin başrollerinde Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, Kubilay Aka ve Elif Ceren Balıkçı gibi oyuncular yer alıyor.

Basın Bülteni

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