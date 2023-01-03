2023’ün En Dokunaklı Hikâyesi Geliyor, Demir Kadın Neslican Filminin Fragmanı Yayınlandı

Yaşam öyküsü ile milyonlara ilham olan, erken yaştaki kaybıyla Türkiye’yi gözyaşına boğan Neslican Tay’ın yaşam öyküsünü anlatan Demir Kadın Neslican filminin fragmanı yayınlandı. Yaşama tutunma mücadelesi ve daima korumayı başardığı pozitif duruşuyla milyonlara umut olan Neslican Tay’ın hayatını anlatan filmin fragmanı duygu dolu anlar yaşattı. Demir Kadın Neslican, 27 Ocak’ta beyazperdedeki yerini alacak. Senaryosunu Nalan Merter Savaş’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Bakar’ın üstlendiği filmde Neslican Tay’ı Naz Çağla Irmak canlandırıyor. Filmin kadrosunda ayrıca Deniz Uğur, Mesut Akusta, Naz Çağla Irmak, Zeynep Elçin, İlker Aksum gibi isimler yer alıyor.

Basın Bülteni

Fragmanı izlemek için tıklayınız.

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.