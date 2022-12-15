Matt Bettinelli ile Olpin Tyler Gillett’in yönettiği ve Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding ile Jenna Ortega’in oynadığı Çığlık 6 (Scream 6), 31 Mart 2023′de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.
Son hayalet maskeli cinayetlerinin ardından, hayatta kalan dört kişi Woodsboro’yu geride bırakır ve yeni bir sayfa açar.
Çığlık 6
Matt Bettinelli ile Olpin Tyler Gillett’in yönettiği ve Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding ile Jenna Ortega’in oynadığı Çığlık 6 (Scream 6), 31 Mart 2023′de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.