Gelecek Program

Çığlık 6

Yorum yapın

Matt Bettinelli ile Olpin Tyler Gillett’in yönettiği ve Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding ile Jenna Ortega’in oynadığı Çığlık 6 (Scream 6), 31 Mart 2023′de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.
Son hayalet maskeli cinayetlerinin ardından, hayatta kalan dört kişi Woodsboro’yu geride bırakır ve yeni bir sayfa açar.

  • Basın Bülteni
  • Fotoğraflar
  • Fragman
  • IMDb

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir