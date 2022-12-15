Matt Bettinelli ile Olpin Tyler Gillett’in yönettiği ve Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding ile Jenna Ortega’in oynadığı Çığlık 6 (Scream 6), 31 Mart 2023′de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Son hayalet maskeli cinayetlerinin ardından, hayatta kalan dört kişi Woodsboro’yu geride bırakır ve yeni bir sayfa açar.