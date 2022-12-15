Oppenheimer Afişi Yayınlandı

Christopher Nolan’ın yazıp yönettiği Oppenheimer’ın afişi yayınlandı. İzleyicileri, dünyayı kurtarmak için yok etme riskini almak zorunda kalan esrarengiz adamın heyecan dolu paradoksuna iten Imax ile çekilmiş epik bir gerilim olan filmde Cillian Murphy, J. Robert Oppenheimer rolünü, Emily Blunt ise karısı, biyolog, botanikçi Katherine “Kitty” Oppenheimer rolünü canlandırıyor. Oscar ödüllü Matt Damon, Manhattan Projesi’nin yönetici olan General Leslie Groves Jr., Robert Downey Jr. da ABD Atom Enerjisi Komisyonu’nun kurucu üyesi Lewis Strauss rolünde. Akademi ödüllü Florence Pugh, psikiyatr Jean Tatlock’ı; Benny Safdie, fizikçi Edward Teller’ı canlandırıyor.

Basın Bülteni

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