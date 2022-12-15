Jean François Richet’nin yönettiği ve Gerard Butler, Mike Colter, Yoson An ile Tony Goldwyn’ın oynadığı Uçak (Plane), 27 Ocak 2023’de TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Pilot Brodie Torrance, yıldırım düşmesi sonucu hasar alan uçağı bir adaya indirerek yolcuları kurtarır. Fakat bu inişin hayatta kalma mücadelesinin sadece başlangıcı olduğunu fark eder. Yolcular tehlikeli zorbalar tarafından rehin alındığında, Torrance’in yardım isteyeceği tek bir kişi vardır; cinayetle suçlanan ve FBI tarafından başka bir yere gönderilen Louis Gaspare’in kendisidir ve onda gördüğünden çok daha fazlası olduğunu öğrenecektir.