İpekyolu Film Festivali Ustalarla Buluşma Başlıyor

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği’nin (SETEM) düzenlediği 10. Uluslararası İpekyolu Film Festivali’nin önemli bir etkinliği olan Ustalarla Buluşma sinemaseverlerle buluşacak. Ustalarla Buluşmalar; Oyuncunun Kariyer Yolculuğu, Yönetmenlik, Senaryo ve Türkiye’de Sinema Tarihi ve Araştırmacılığı başlıkları altında belirlendi. 10 – 12 Aralık 2022 tarihleri arasında ücretsiz olarak gerçekleşecek olan Ustalarla Buluşma, 10 Aralık Cumartesi 2022 saat 11:00’de Atlas 1948 Sineması’nda Tümay Özokur’un Oyuncunun Kariyer Yolculuğu buluşmasıyla başlıyor.

Basın Bülteni

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