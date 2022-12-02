İpekyolu Film Festivali Seçkisi İzleyici ile Buluşacak

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen, Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından düzenlenen ve bu yıl 10.su gerçekleşecek olan Uluslararası İpekyolu Film Festivali Seçkisi; Ulusal kategoride Belgesel, Animasyon, Kısa Film Finalistleri, Uluslararası kategoride ise Afganistan, Azerbaycan, Çin, Hindistan, Irak, Suriye, İran, İtalya, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Pakistan, Türkiye ve Yunanistan filmlerinden oluşan bir seçki ile sinemaseverlerle buluşacak. Yapılacak film gösterimleri 10 – 12 Aralık 2022 tarihleri arasında Beyoğlu Atlas 1948 Sineması’nda ücretsiz olarak düzenlenecek.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Gösterim Programı

