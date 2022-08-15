10. Uluslararası İpekyolu Film Festivali

Uluslararası İpekyolu Film Festivali, bu yıl 10. kez ipekyolu coğrafyasının filmlerini 10 – 13 Aralık 2022 tarihleri arasında izleyicilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Festival Direktörü Feza Sınar, İpekyolu ülkelerinin yeni yeteneklerinin keşif serüvenine katkı sağlayan festival için müracaatların başladığını açıkladı. Sınar, “Önemli bir rota olan İpekyolu’nun tarih boyunca en cezbedici limanı İstanbul’un kültürler arası birleştirici rolüne festivalimizle katkı sunmanın gururunu yaşıyoruz. Festival, Türkiye, Çin, Kırgızistan, Özbekistan, İtalya, Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan, Suriye, Mısır, Hindistan, Irak gibi antik İpekyolu ülkelerinden sinemacıların katılımı ile gerçekleşiyor.” dedi.

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