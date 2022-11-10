Geleneksel Sanatlar Derneği, 12 – 17 Kasım 2022 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması’nda, Gelenekten Geleceğe Film Günleri adıyla sinema etkinliği gerçekleştiriyor. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da desteklenen Gelenekten Geleceğe Projesi kapsamında geleneksel sanatlar ve zanaatlar alanında film gösterimleri yapılacak. Gelenekten Geleceğe Film Günleri, geleneksel sanatlar ve zanaatlar konulu filmlerin toplanarak daha önce örneği olmayan bir film envanteri oluşturmasını amaçlıyor.

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