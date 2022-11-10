Christoph Lauenstein ile Wolfgang Lauenstein’in yönettiği ve Alexandra Neldel, Axel Prahl, Sylvain Urban ile Erik Borner’in seslendirdiği animasyon film Ajan Kedi (Marnie’s World), 16 Aralık 2022’de TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Dört çılgın anti kahraman, bir pati macera. Özel ajan Marnie ve arkadaşları bir araya gelip suçla savaşırken siz de onlara katılın. Şımarık ve tombul bir ev kedisi olan Marnie, Sunshine hanesinde rahat ve pohpohlandığı bir hayat yaşıyor. Evinden dışarı çıkmayan Marnie, gerçek dünyayı yalnızca en sevdiği dedektif suç TV şovlarında gördüğü kadarıyla biliyor.