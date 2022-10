59. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde 3. Gün

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal ve Uluslararası Yarışma filmlerinin gösterimleri, söyleşiler, özel gösterimler ve Başka Bir Dünya bölümü filmlerinin gösterimleriyle dolu bir günü daha geride bıraktı. Festivalde gün Charlie Chaplin’in 1921 tarihli filmi Yumurcak (The Kid) gösterimiyle başladı. 2021 yılında restore edilen film, küçük ve büyük sinemaseverlerin yoğun ilgisiyle gösterildi. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Onur Ünlü imzalı Bomboş ve Emin Alper’in yönettiği Kurak Günler filmleri izleyiciyle buluştu.

