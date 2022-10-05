Beste Kökdemir’in Hayali Gerçek Oldu

Cuma günü gösterime girecek CJ ENM Türkiye yapımı Kim Bu Aile? sinema sezonunu aksiyon ve komedi ile açmaya hazırlanıyor. Başrolünde Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu, Ferit Aktuğ, Beste Kökdemir ve Doğan Can Sarıkaya’nın yer aldığı film, Beste Kökdemir için ise ayrı bir anlam ifade ediyor. Kökdemir verdiği bir röportajda en büyük hayalinin Cengiz Bozkurt’la çalışmak olduğunu söylerken, Kim Bu Aile? ile hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Basın Bülteni

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