Giga Agladze’nin yönettiği ve Jim Sturgess, Andreja Pejic, Antonia Campbell Hughes ile Roger Ashton Griffiths’in oynadığı İllüzyon (The Other Me), 26 Ağustos 2022′de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Siyah Beyaz Movies tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bir mimara nadir görülen bir göz hastalığı teşhisi konur ve bu onu insanların gerçek kimliklerini gördüğü gerçeküstü bir hayal dünyasına sokar. Gördükleri dayanılmaz hale geldikçe, gizemli bir kadına âşık olur ve kendi kimliğiyle ilgili gerçeklerle yüzleşmeye başlar.