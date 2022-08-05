Karagöz: Yar Bana Bir Eğlence, 26 Ağustos 2022’de Sinemalarda

Gölge oyunlarımızdan Karagöz animasyon film olarak ilk kez beyazperdede. Yedirenk İletişim’in gerçekleştirdiği Karagöz: Yar Bana Bir Eğlence, 26 Ağustos’tan itibaren sinemalarda gösterime giriyor. Karagöz ve Hacivat dışında 80 civarında animasyon karakterin kullanıldığı çalışma, 2018 yılında başladı. Karakter tasarımları için titiz bir çalışma yapıldı. Filmde animasyon karakterlerin hareket ve mimiklerinin oturması için senaryo baştan sona usta karagöz oyuncuları tarafından canlandırılarak referans çekimleri yapıldı. Filmin yapımcıları, Bilal Arıoğlu, İsrafil Kuralay ve yönetmeni Murat Karahüseyinoğlu yıllarca bu animasyon sektörüne hizmet veriyor.

Basın Bülteni

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