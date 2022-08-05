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Sinemaseverler Biletinial’ın Düzenlediği Suikast Treni Ön Gösteriminde Bir Araya Geldi

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Sinema tutkunları, kültür, sanat, spor ve eğlence platformu Biletinial tarafından düzenlenen Suikast Treni filminin ön gösteriminde bir araya geldi. David Leitch’in yönettiği, Brad Pitt’in dikkat çeken bir performans sergilediği film, Kotaro Isaka’nın Japonya’da çok satan romanı Maria Beetle’dan uyarlandı. Aksiyon filmi Suikast Treni, görevleri için bir hızlı trende bulunan beş ayrı suikastçının hedeflerinin kesiştiğini fark etmeleriyle gelişen olayları anlatıyor.

Davetiye

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