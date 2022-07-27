Bir Kurtuluş Yeri Olarak Anılan Bakırköy’ün Çok Katmanlı Tarihine Saf ve Kişisel Bir Yolculuk: Bakırköy Underground

İlk gösterimini 15. Documentarist İstanbul Belgesel Günleri’nde gerçekleştiren Bakırköy Underground, 28 Temmuz Perşembe günü saat 21:00’de Müze Gazhane’de yeniden izleyicisiyle buluşuyor. Berkay Şatır’ın 2008’de henüz 14 yaşındayken çektiği görüntülerle, 2010’ların sonlarından güncel çekimleri ve 1990’lardan arşiv görüntüleri harmanladığı belgesel, Bakırköy’deki müzikal alt kültürün on yıllar arası karşılaştırmalı bir incelemesini ortaya koyuyor. Farklı dönemlerden görüntüleri titiz bir kurguyla ve Bakırköy’den birçok grubun gürültülü müzikleriyle işleyen belgesel, kentin kaybolan mekân ve alt kültürlerine çok katmanlı kişisel bir bakış atıyor.

Basın Bülteni

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