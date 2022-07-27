Şüphe (Yönetmen: Jamie Patterson)

Jamie Patterson’un yönettiği ve April Pearson, Blake Harrison, James Cosmo ile Samantha Bond’un oynadığı Şüphe (Kindred), 26 Ağustos 2022’de CJ ENM dağıtımıyla Ela Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Babasının intihar ederek hayatına son vermesi, genç bir anne olan Helen için hayatının en büyük bir yıkım olur. Çok geçmeden Helen, babasının ölümüne neyin yol açtığını merak eder ve etraflıca araştırmaya başlar. Yaptığı teferruatlı araştırmalar sonucunda onun 30 yıl öncesine ait çözülmemiş esrarengiz bir gizemi ortaya çıkardığında, büyümekte olan çocuğu için ölümcül olabilme ihtimali yüksek karanlık, tuhaf bir aile sırrını keşfeder.