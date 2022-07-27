Halina Reijn’in yönettiği ve Amandla Stenberg, Maria Bakalova, Chase Sui Wonders ile Rachel Sennott’un oynadığı Katil Kim? (Bodies Bodies Bodies), 28 Ekim 2022’de TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Yirmili yaşlarını sürmekte olan bir grup zengin genç, şehirden oldukça uzaklarda, ailelerine ait bir evde, yaklaşan kasırga sırasında çılgınca eğlenmeyi düşündükleri bir parti planlarlar. Partide oynanan bir oyun beklenenden çok farklı şekilde ilerler. Film, birbirlerini arkadan bıçaklamaya, sahte arkadaşlıklara ve yapılan bir partinin çok ama çok yanlış gidişine yeni ve çok farklı bir bakış atıyor.