Sony Future Filmmaker Awards: Kısa Filmler İçin Yeni Büyük Ödül Programı Açıklandı

Yaratıcı mükemmelliğin geliştirilmesi için bir kapı aralayan, kısa filmler için yeni ve önemli yıllık ödül programı olan Sony Future Filmmaker Awards’ın lansmanı yapıldı. Sony Future Filmmaker Awards, hikâye anlatımına yeni bir bakış açısıyla dünyanın dört bir yanından orijinal sesleri yükseltmek için yola çıktı. Kısa listeye kalan otuz film yapımcısı, 22 Şubat 2023′te California Culver City’deki tarihi Sony Pictures stüdyosunda yer alan Cary Grant Tiyatrosu’nda gerçekleşecek Ödül töreni için Los Angeles’a uçmaya hak kazanacak. Kazananlar, ödüllü tiyatro, televizyon ve film yönetmeni Justin Chadwick’in başkanlık ettiği önde gelen isimlerden oluşan geniş bir jüri tarafından seçilecek.