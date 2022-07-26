Utanç (Yönetmen: Kayhan Başoğlu)

Kayhan Başoğlu’nun yönettiği ve Ceyhun Mengiroğlu, Yağmur Akdağ, Övül Özbay ile Mehmet Kefli’nin oynadığı Utanç (Shame), 23 Eylül 2022’de TME Films dağıtımıyla Three Flames Pictures tarafından vizyona çıkarılıyor.

Gurbetçi Sam’in kayınbiraderi sessiz sakin bir aile tatili fikri sunar. Uzaktaki kulübelerin cazibesi ve güzelliği tekinsiz ve lanetli bir şey tarafından gölgelenir. Bir kere uyurgezerleri içimizdeki dehşete sürükledikten sonra o hayata bir daha nasıl geri dönebilirler?