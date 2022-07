Alice Blehart’ın yönettiği ve Geri Courtney Austein, Ashley Bornancin, Tony Azzolino ile R. Martin Klein’in seslendirdiği animasyon film Sindirella ve Sevimli Arkadaşları (Ella and the Little Sorcerer), 12 Ağustos 2022’de TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ella ve arkadaşları, bir fare bedenine hapsolmuş Prens Alex’e yardım edip, insan haline geri döndürmek için onu kurtarabilecek sihri bozmak amacıyla bir yolculuğa çıkar. Kargaşa dolu bu yolda bile kendi yönlerini bulurlar ve arkadaşlığın en zor zamanlarda sahip olunan en güçlü ilaç olduğunu anlarlar. Sevgi ve dostluğu işleyen bu zorlu yolculuk iyileştirici bir hikâye anlatıyor.