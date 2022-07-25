Nurullah Yenihan’ın yönettiği ve ?????, ?????, ????? ile ?????’in seslendirdiği animasyon film Tay, 23 Eylül 2022’de CJ ENM dağıtımıyla TRT Sinema – Siyah Martı tarafından vizyona çıkarılıyor.

Riyah, Mekke şehrinin zenginlerinden biri olan Ubey’in ahırında dünyaya gelir. Bir sabah annesine doğum günü için çiçek toplamaya çıkar. Ancak döndüğü zaman annesinin Medine’li bir tüccara satıldığını öğrenir. Kendisi de Şam’lı bir tüccara satılacaktır. Annesinden ayrılmak istemeyen Riyah, kaçar ve annesinin peşine düşmeye karar verir.