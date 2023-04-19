TRT Ortak Yapımı Tay ve Nuh’un Gemisi Cudi’de 2 Filmleri TV’de İlk Kez Bu Akşam TRT 1’de

Hz. Muhammed’in İslâm tarihinin dönüm noktası olan çileli Hicret yolculuğunu konu edinen ve vizyona girdiği dönemde büyük ilgi gören TRT ortak yapımı Tay, televizyonda ilk kez bu akşam saat 20:00’de TRT 1’de ekrana gelecek. Şırnak’ta belediye seçimlerini kazanmak için çalışan insanlar ile bu sırada kavuşacakları günün hayalini kuran iki aşığın hikâyesini konu alan komedi türündeki Nuh’un Gemisi Cudi’de 2 filmi ise, televizyonda ilk kez bu akşam saat 21:55’te TRT 1’de ekrana gelecek. Nuh’un Gemisi Cudi’de 2 yerli komedi filminin baş rolerinde Metin Yıldız, Bülent Durgun, Charles Carroll, Şebnem Yıldırım ve İskender Bağcılar oynuyor.

Nuh’un Gemisi Cudi’de 2

Tay