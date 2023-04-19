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TRT Ortak Yapımı Tay ve Nuh’un Gemisi Cudi’de 2 Filmleri TV’de İlk Kez Bu Akşam TRT 1’de

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Hz. Muhammed’in İslâm tarihinin dönüm noktası olan çileli Hicret yolculuğunu konu edinen ve vizyona girdiği dönemde büyük ilgi gören TRT ortak yapımı Tay, televizyonda ilk kez bu akşam saat 20:00’de TRT 1’de ekrana gelecek. Şırnak’ta belediye seçimlerini kazanmak için çalışan insanlar ile bu sırada kavuşacakları günün hayalini kuran iki aşığın hikâyesini konu alan komedi türündeki Nuh’un Gemisi Cudi’de 2 filmi ise, televizyonda ilk kez bu akşam saat 21:55’te TRT 1’de ekrana gelecek. Nuh’un Gemisi Cudi’de 2 yerli komedi filminin baş rolerinde Metin Yıldız, Bülent Durgun, Charles Carroll, Şebnem Yıldırım ve İskender Bağcılar oynuyor.

  • Basın Bülteni

    • Nuh’un Gemisi Cudi’de 2
    Tay

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