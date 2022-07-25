Umut Kumral Devecioğlu’nun yönettiği ve Serbay Çelikbaş, Hilal Yazıcı, Rıdvan Arslan ile Bermal Karaer’in oynadığı Afarid, 05 Ağustos 2022’de TME Films dağıtımıyla Apah Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Serkan ve Koray adlı iki arkadaş ortak bir plato işletmektedirler. Koray internetten tanıştığı Simay ve arkadaşlarını platoda eğlenceli bir gece geçirmeleri için davet eder. Bir araya gelen grup gece yarısından sonra büyük platoda yalnız olmadıklarını fark eder. Dekor için alınan bir aynanın alemler arası geçiş kapısı olduğunu öğrendiklerinde ölümün de yakınlarında olduğunu anlarlar. Çünkü bu kapının sahibi Afarid cinleridir.