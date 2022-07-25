25 Temmuz 2014 gecesi aramızdan ayrılan, zarafeti, güzelliği ve oyunculuğu ile toplumun hayranlığını kazanan Türk Sineması’nın “Kamelyalı Kadını” usta sanatçı ve modacı Çolpan İlhan, aramızdan ayrılışının 8. yılında, mezarı başında anıldı. Kerem Alışık, yakın dostları ve sevenlerinin katılımıyla geçen anmada, duygusal anlar yaşandı. Kerem Alışık, “Çolpan İlhan sanki bir Attila İlhan şiirinden çıkmış da, öyle zarif, öyle asil, öyle ince, tek başına bir kadınlar grubu kadar da kalabalık. Alnı ak, yüzü pak. Gözleri derin, sıcak, gözleri namuslu. Büyük bir kahramandır, ailemizin onurudur. Çok özlüyoruz.” diyerek duygularını dile getirdi.