Marvel Studios’tan Black Panther: Yaşasın Wakanda Filminin İlk Resmi Fragmanı ve Afişi Paylaşıldı

Black Panther: Yaşasın Wakanda filminin resmi fragmanı ve afişi internet ortamında paylaşıldı. Queen Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye ve Dora Milaje, Kral T’Challa’nın ölümünün ardından uluslarını, onlara müdahale etmek isteyen dünya güçlerinden korumak için savaşmaya hazırdırlar. Wakanda halkı, hayatlarının bir sonraki bölümünü kucaklamak için çabalarken kahramanlar, War Dog Nakia ve Everett Ross’un yardımıyla bir araya gelecek ve Wakanda krallığı için yeni bir yol çizeceklerdir. Gizli bir denizaltı ulusunun kralı Namor olarak karşımıza çıkan Tenoch Huerta ile birlikte filmde Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena ve Alex Livanalli de var.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.