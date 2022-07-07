Filmleriyle Dünya Sinemasında Ölümsüz Bir İz Bırakan Pier Paolo Pasolini’den Aykırı Bir Neorealist Başyapıt: Kenar Mahalle Çocukları

Filmleriyle dünya sinemasında ölümsüz bir iz bırakmış ünlü yönetmen Pier Paolo Pasolini’nin Kenar Mahalle Çocukları adlı romanı Can Yayınları’ndan çıktı. Roma’nın tozlu ve yıkık mahallelerinde yetişen, kimsesizlik ve yoklukla sınanan genç hayatların hikâyesi. Sanatın, kurumların ve toplumun arkasını döndüğü bir sınıfa adanmış bir kült roman. Öfkeyle büyüyen ve beslenen Caciotta, Lenzetta, Begalone, Alduccio gibi çocuklar. Riccetto da onlardan yalnızca biri; onun şehirdeki ilk Komünyon’uyla başlayan ve 1950’li yıllara uzanan hikâyesinde aileleri dünya ve Tanrı tarafından başıboş bırakılan bu çocukların ne pahasına olursa olsun hayatta kalma, tutunma mücadelesine tanık oluyoruz.