Jorgen Klubien ile Cindy Robinson’un yönettiği ve Ben Diskin, Laura Megan Stahl, Michael Jonston ile Jamieson Price’ın seslendirdiği animasyon film Sihirbazlar Akademisi (The Academy of Magic), 22 Temmuz 2022’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Siyah Beyaz Movies tarafından vizyona çıkarılıyor.

Özel sihirli yeteneklere sahip Aura, bir gün sihirbazlar akademisine götürülür. Aura, burada kendisi gibi özel yetenek sahibi arkadaşlarıyla macera dolu zaman geçirir. Ancak bir gün okul ile ilgili karanlık bir sırrı keşfeder. Öğrendiklerinden sonra kendisini heyecanlı bir maceranın içinde bulan Aura, kendisini ve arkadaşlarını koruyarak gerçeği ortaya çıkarabilecek midir?