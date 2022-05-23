22. Türk Film Festivali Frankfurt

Festival, 26 Haziran’da Açılış Galası ile başlayıp, 27 Haziran‘da CineStar Metroplolis Sineması’nda gösterilecek açılış filmiyle birlikte 01 Temmuz’a kadar CineStar Metropolis, Film Forum Höchst, Deutsches Filmmuseum ve RheinMain Etkinlikleri kapsamında Mainz, Wiesbaden, Offenbach, Langen, Friedberg, Dietzenbach, Rüsselsheim, Rödermark, Mühlheim, Rödermark, Rodgau, Michelstadt ve Flörsheim şehirlerindeki film gösterimleriyle devam edecek. 01 Temmuz’da yapılacak ödül töreni ve kapanış partisiyle sona erecek. Festival programında Türkiye, Almanya ve Avrupa‘dan uzun metrajlı filmler, belgeseller ve kısa filmler var. Panel, sergi, müzik konserleri etkinlikleri yanında ağırlanacak birbirinden değerli konuklarla, sinemaseverleri zengin bir program bekliyor.

Davetiye

