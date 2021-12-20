Kubilay Güleçoğlu ile Burak Kahraman’ın yönettiği ve Lavinya Ünlüer, Kaan Yılmaz, Ebrar Demirbilek ile Özkan Sağın’ın oynadığı Masal Zamanı: Melez Prenses, 21 Ocak 2022’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Korsan Medya tarafından vizyona çıkarılıyor.

Melisa 9. yaş gününde annesinin bir masal kahramanı olduğunu öğrenir. Kötü bir palyaçonun oyununa gelen Melisa, masal günlüğüne yazmaması gereken bir şey yazar ve tüm büyükler donup kalırlar. Kurtuluş ise kahramanlarımızın, yani çocukların elindedir. Sihirli Ayna Abla’nın yardımıyla Masal Diyarı’na geçmeleri ve 4 günde kutsal mağaraya gitmeleri gerekir.