Masal Zamanı: Melez Prenses Filmine Sihirli Gala

Kadrosuna Türkiye’nin fenomen çocuklarının bulunduğu Masal Zamanı: Melez Prenses filminin galası Water Garden AVM Cinehall Sineması’nda yapıldı. Sanat camiasından ünlü isimlerin çocuklarıyla birlikte katıldığı gala, birbirinden eğlenceli ve sihirbazların da dahil olduğu sihir dolu etkinliklere sahne oldu. Dokuz yaşındayken annesinin bir masal kahramanı olduğunun öğrenen Melisa’nın başından geçenleri anlatan film 21 Ocak 2022 Cuma günü gösterime giriyor.

Basın Bülteni

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