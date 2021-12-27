Masal Zamanı Filminin Afiş ve Fragmanı Yayınlandı

Yönetmenliğini Kubilay Güleçoğlu ile Burak Kahraman’ın yaptığı, oyuncu kadrosuna Lavinya Ünlüer, Kaan Yılmaz, Ebrar Demirbilek, Özkan Sağın, Ataberk Mutlu, Nisan Aktaş, Maya Başol, Nergis Kumbasar, Hakan Hatipoğlu, Billur Yazgan gibi fenomen çocuklar ve ünlü isimlerinin bulunduğu Masal Zamanı: Melez Prenses filminin afişi ve fragmanı yayınlandı. Dokuz yaşındayken annesinin bir masal kahramanı olduğunun öğrenen Melisa’nın başından geçenleri anlatan film 21 Ocak 2022’de vizyona girecek. Sosyal medyada bir milyonun üzerinde takipçisi olan çocuk oyuncularının rol aldığı filmin fragmanı paylaşıldığı andan itibaren büyük bir ilgi gördü.

Basın Bülteni

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