Sezai Aydın’ı Kaybettik

Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın, 20 Aralık 2021 Pazartesi günü hayatını kaybetti. Corona virüsü nedeniyle vefat eden, 15 Şubat 1952 doğumlu Sezai Aydın, John Rambo, Rocky Balboa, Fred Çakmaktaş gibi karakterlerin sesi olarak tanınıyordu. Aydın’ın beyazperdede ses verdiği ünlü isimler arasında ise Al Pacino, Robert de Niro, Robin Williams, Sylvester Stallone, Dustin Hoffman, Bill Cosby gibi isimler var. Aydın’ın eşi Fatma Çiğdem Aydın da Kasım ayında kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.