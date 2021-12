Doug Liman’ın yönettiği ve Daisy Ridley, Tom Holland, Mads Mikkelsen ile Demiah Bichir’in oynadığı Kaos Yürüyüşü (Chaos Walking), 31 Aralık 2021’de TME Films dağıtımıyla vizyona çıkarılıyor.

Patrick Ness’in Chaos Walking roman serisinin 2008’de yayımlanan ilk kitabı The Knife of Never Letting Go’dan uyarlanan Chaos Walking, kadınların tamamının öldüğü, erkeklerin ise birbirilerinin düşüncelerini Gürültü (Noise) adı verilen bir şekilde duyup görebildiği distopik bir dünyada, Violet adında gizemli bir genç kadının ortaya çıkmasıyla değişen dengeleri anlatıyor.