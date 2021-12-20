Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok’tan Rekorlarla Dolu Açılış

Türkiye’de vizyona girdiği 17 Aralık Cuma günü, 296 bin 623 sinemasever tarafından izlenen Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok, tüm zamanlar en yüksek yabancı film Cuma günü açılış rekorunu kırdı. Vizyona girdiği ilk hafta sonu olan 17 – 18 – 19 Aralık tarihlerinde 934 bin 599 kişi tarafından izlenen film, pandemi sonrasının ilk hafta sonunda en çok izlenen filmi oldu. İlk 3 günde 934 bin 599 kişinin izlediği film, yabancı filmlerde tüm zamanların en yüksek 2. izleyici sayısına ulaştı. Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok, ABD’de de vizyona girdiği aynı hafta sonunda 253 milyon dolar hasılat elde ederek tüm zamanlar 3. en yüksek hafta sonu açılışını gerçekleştiren film unvanını aldı.

Basın Bülteni

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