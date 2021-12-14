Dayı: Bir Adamın Hikayesi Filmi Seyircileriyle Buluştu

Dayı: Bir Adamın Hikayesi filminin oyuncuları Eskişehir Özdilek AVM’de ve İzmir’de Optimum AVM’de izleyiciler tarafından coşkuyla karşılandı. Filmin oyunculu gösterimi için vizyon tarihi olan 10 Aralık’ta ilk olarak Eskişehir’de sevenleriyle buluşan oyuncular Ufuk Bayraktar, Ahmet Varlı, Timur Ölkebaş, Recep Çavdar ve filmin yapımcısı Abdurrahman Akpınar oldu. Gösterim öncesinde AVM’de sevenleriyle buluşan bütün oyuncular filme gelen sinemasever seyirciler için iyi dileklerde bulundular.

Basın Bülteni

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