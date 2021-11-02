Arzu Akın’ı Kaybettik

Tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı Arzu Akın, 02 Kasım 2021 Salı günü hayatını kaybetti. Sanatçının vefat haberini Oyuncular Sendikası duyurdu. Karar Kimin, Hamlet, Sherlock Holmes ve Kuş Kafesi gibi tiyatro oyunlarında yer alan sanatçı Bir İçim Su ve Son Defa adlı filmlerde oyuncu olarak görev yaptı. Türkçe seslendirme yaptığı filmler arasında ise Anaokulu Polisi, Batman Dönüyor, Jackie Brown, Mortal Kombat 2, Eyvah Yaş Otuzbeş, Halka 2, Candy, Tetikçi 2: Yüksek Gerilim, Serseri Mayınlar, Karanlıklar Ülkesi: Uyanış, Danny Collins, Ghostbusters: Hayalet Avcıları, Patron Bebek, Mission Impossible: Yansımalar, Ölümcül Makineler gibi filmler var. Merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.