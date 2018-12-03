07 Aralık 2018 Cuma Filmleri, Gelecek Program

Ölümcül Makineler

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Christian Rivers’in yönettiği ve Hera Hilmar, Robert Sheehan, Hugo Weaving ile Ronan Raftery’nin oynadığı Ölümcül Makineler (Mortal Engines), 07 Aralık 2018’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.
Yeryüzünde medeniyetin büyük bir felâket yüzünden yok olmasından yüzyıllar sonra Hester Shaw adında gizemli bir genç kadın, artık tekerlekler üstünde dev bir avcı kent olan Londra’yı, yoluna çıkan her şeyi yiyip bitirmekten alıkoyabilecek tek kişi olarak ortaya çıkar. Hester Shaw, Londra’dan atılan Tom Natsworthy ve üstüne ödül konmuş tehlikeli bir kanun kaçağı olan Anna Fang ile güçlerini birleştirir.

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