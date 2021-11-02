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4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali’nin Programı Açıklandı

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Balkon Film’in organize ettiği 4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali bu yıl Hacı Bektaş-ı Veli anısına düzenleniyor. Bugün gerçekleşen basın toplantısına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Festival Onursal Başkanı ve Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Festival Direktörü Faysal Soysal, Festival Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Lütfi Şen, Jüri Başkanı Atalay Taşdiken, oyuncu Afsaneh Pakroo ve basın mensupları katıldı.


Afsaneh Pakroo

Atalay Taşdiken

Atalay Taşdiken – Afsaneh Pakroo

Faysal Soysal

Mehmet Lütfi Şen – Haydar Ali Yıldız (Beyoğlu Belediye Başkanı)
– Kerem Fındık (Kızılay Genel Başkanı) – Faysal Soysal

Mehmet Lütfi Şen – Kerem Fındık

Mehmet Lütfi Şen – Kerem Fındık – Faysal Soysal

Mehmet Lütfi Şen – Kerem Fındık – Faysal Soysal –
Atalay Taşdiken – Afsaneh Pakroo

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