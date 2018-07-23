Christopher McQuarrie’nin yönettiği ve Tom Cruise, Henry Cavill, Ving Rhames ile Simon Pegg’in oynadığı Mission: Impossible – Yansımalar (Mission: Impossible – Fallout), 27 Temmuz 2018’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Tom Cruise, son 20 yılda tüm dünyada fenomen haline gelen ve 2.8 milyar doların üzerinde hasılat yapan Mission Impossible filmlerinde en şaşırtıcı ve tehlikeli sahnelerin yapımını gerçekleştirdi ve rol aldı. Şimdi ise aynı roldeki 6. filminde İmkansız Görev Gücü (IMF) ekip lideri Ethan Hunt karakteriyle geri dönüyor. Cruise’a göre, serinin zirve noktası filmde, karakterler geri dönecek ve hikâyeleri sonlanacak.

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