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Türk Sinemasın Büyük Ustası 10. Yılında: Lütfi Akad Esenler’de Anılacak

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Esenler Belediyesi tarafından 11 – 14 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Esenler Film Günleri, sinemaseverleri Esenler’de buluşturmaya hazırlanıyor. Türk sinemasının büyük ustası Lütfi Akad, etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek özel bir söyleşide anılacak. Gökçeçiçek, Gelin, Düğün, Diyet filmlerinde kendisiyle çalışma fırsatı bulan Hülya Koçyiğit, sinema tarihçisi Burçak Evren ile sinema yazarı Suat Köçer, Lütfi Akad’ın sinemasını konuşacak.

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