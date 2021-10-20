Koruyucu (Yönetmen: Robert Lorenz)

Robert Lorenz’in yönettiği ve Liam Neeson, Katheryn Winnick, Juan Pablo Raba ile Teresa Raiz’in oynadığı Koruyucu (The Marksman), 05 Kasım 2021’de CJ ENM dağıtımıyla Ela Film – TAFF Pictures tarafından vizyona çıkarılıyor.

The Marksman, emekli bir Vietnam gazisinin yaşamına odaklanıyor. Kartelin elinde bulunan küçük bir çocuğu kurtarmaya çalışan adam, kendisini zorlu bir savaşın içinde bulur.