İki Altın Portakallı Kafes Filmi Altın Yunus İçin Yarışıyor

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde, Tarhan Karagöz’ün En İyi Erkek Oyuncu, Özay Fecht’in de En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü aldığı Kafes filmi, İstanbul seyircisi ile buluşuyor. 9. Boğaziçi Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda En İyi Film Ödülü için yarışacak olan Kafes, 26 Ekim’de Beyoğlu Atlas Sineması’nda saat 18:30’da beyazperdeye çıkacak. Film 27 Ekim’de de saat 13:00’de Kadıköy Sineması’nda gösterilecek.

Basın Bülteni

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