2. Esenler Film Günleri’nin Onur Ödülü Sahipleri Belli Oldu

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 11 – 14 Kasım 2021 tarihleri arasında ikinci kez düzenlenecek olan Esenler Film Günleri’nde Onur Ödülleri verilecek isimler belli oldu. Ulusal daldaki onur ödülleri bu yıl Türk sinemasına sağladığı büyük ve önemli katkılar nedeniyle, 200’e yakın filmde canlandırdığı başarılı karakterle yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda ödülle dönen, sinemamızın sevilen oyuncusu Hülya Koçyiğit ile Türk sinema eleştirmenliği ve tarihçiliğinin en önemli isimlerinden Burçak Evren’e takdim edilecek. 2. Esenler Film Günleri’nin onur ödülleri, 11 Kasım 2021 Perşembe akşamı gerçekleştirilecek Esenler Film Günleri’nin açılış gecesinde sahiplerine sunulacak.

Basın Bülteni

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