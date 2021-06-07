Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ve TRT’nin kurumsal iş ortaklığı ile gerçekleşecek 9. Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 23 – 30 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl pandemi sürecinin getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen, sosyal mesafeli olarak fiziki şartlarda gerçekleşen festival film gösterimlerini, filmlerin ait olduğu sinema salonlarında seyirciyle buluşturmuştu. Boğaziçi Film Festivali bu yıl da seyircisini sinema salonlarında ağırlamaya hazırlanıyor. 01 Ocak 2020 tarihinden sonra tamamlanmış filmlerin başvurabileceği Ulusal Uzun Metraj, Ulusal Kısa Kurmaca ve Ulusal Kısa Belgesel Film Yarışması kategorilerinde heyecan devam edecek.

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