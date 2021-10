Kazuto Arai’nin yönettiği ve Mamoru Miyano, Nobunaga Shimazaki ile Rie Takahashi’nin seslendirdiği animasyon film, Fate Grand Order, The Movie, Divine Realm Of The Round Table: Camelot, Paladin: Agateram, 15 Ekim 2021’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla vizyona çıkarılıyor.

Gezici Şövalye Bediver, yolculuğunun sonuna ulaşmıştır. Kutsal topraklar devasa bir çöle dönüşmüş, insanlar evlerinden atılmış ve bu çorak topraklarda üç büyük güç birbiriyle savaşmaktadır. Bedivere ve arkadaşları, Aslan Kral’ın gerçek niyetini uygulamasından çok korkmaktadırlar. Bunu önlemek için birlikte kutsal Camelot şehrine doğru ilerlemeye karar verirler.